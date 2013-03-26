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Udgået
Bedre bekæmpelse af plak
Sonicares unikke dynamiske børstning når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
1 tilstand
1 børstehoved
1 hårdt rejseetui
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.
Philips Sonicare er en blid elektrisk tandbørste til tandbøjler (børstehovederne slides hurtigere, når de bruges på tandbøjler), og den er også sikker til tandrekonstruktioner (fyldninger, kroner, lakeringer) og også tandkødslommer.
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4.8
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
froggyvodka
26/03/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Susannah1976
26/03/2013
United Kingdom
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
mm42
14/03/2013
United Kingdom
My 3rd toothbrush and still pleased!
This is my 3rd, I have been very satisfied with each one but have found each has improved on the last. I like the timer, the position of the head and the weight/feel of the handle. No complaints to date.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush