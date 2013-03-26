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Udgået

Philips Sonicare EssenceGenopladelig sonisk tandbørste

HX5751

4.8

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Bedre bekæmpelse af plak

Sonicares unikke dynamiske børstning når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

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Bedre bekæmpelse af plak

  • 1 tilstand

  • 1 børstehoved

  • 1 hårdt rejseetui

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.

Klinisk bevist sikker og skånsom

Klinisk bevist sikker og skånsom

Philips Sonicare er en blid elektrisk tandbørste til tandbøjler (børstehovederne slides hurtigere, når de bruges på tandbøjler), og den er også sikker til tandrekonstruktioner (fyldninger, kroner, lakeringer) og også tandkødslommer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

14/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

My 3rd toothbrush and still pleased!

This is my 3rd, I have been very satisfied with each one but have found each has improved on the last. I like the timer, the position of the head and the weight/feel of the handle. No complaints to date.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

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