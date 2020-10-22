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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
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HX5751
Udgået
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Kan jeg udskifte batteriet i min Sonicare-tandbørste?
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
Hvilket børstehoved passer til min Sonicare-tandbørste?
Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?