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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
1 indstilling
1 børstehoved
Denne plakfjernende tandbørste har et slankt, vinklet børstehoved, som giver bedre adgang til de bageste tænder og steder, der er svære at nå.
Man skal lige vænne sig til at starte med noget nyt. Vores nemme startprogram giver dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.
Giver en bedre fjernelse af plak og adgang til de bageste tænder; børstning to gange om dagen hver dag med denne børste kan reducere forekomsten af huller i tænderne
4.4
ud af 5
223
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Len B
31/12/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
high quality, sensible price
Impressed with longevity of battery charge and brush speed
Fordele
good quality product with at least 2 weeks before re-charge required
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
JackPG
20/09/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent Product
Very effective. Battery charge lasts a long time. This is the second toothbrush I have purchased so can highly recommend.
Fordele
Efficient with small head for good access
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush
Mitch71
03/08/2019
United Kingdom
Bekræftet køber
Good toothbrush
Good toothbrush. Easy to use. Recommend it a good toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste