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  • Fjerner op til 7x mere plak*
  • Fjerner op til 7x mere plak*
  • Fjerner op til 7x mere plak*
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  • Fjerner op til 7x mere plak*
  • Fjerner op til 7x mere plak*

Udgået

Philips Sonicare 2 Series plaque controlPlakforsvar i 2-serien

HX6231/01

4.4
| (223) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Fjerner op til 7x mere plak*
Giver dig suveræn fjernelse af plak med blot et tryk på en knap
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

*end en almindelig tandbørste

Fjerner op til 7x mere plak*

  • 1 indstilling

  • 1 børstehoved

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Denne plakfjernende tandbørste har et slankt, vinklet børstehoved, som giver bedre adgang til de bageste tænder og steder, der er svære at nå.

Nemt startprogram opbygger din Philips Sonicare-rutine

Nemt startprogram opbygger din Philips Sonicare-rutine

Man skal lige vænne sig til at starte med noget nyt. Vores nemme startprogram giver dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.

Bedre fjernelse af plak for at reducere forekomsten af huller i tænderne

Bedre fjernelse af plak for at reducere forekomsten af huller i tænderne

Giver en bedre fjernelse af plak og adgang til de bageste tænder; børstning to gange om dagen hver dag med denne børste kan reducere forekomsten af huller i tænderne

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

223

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

31/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

high quality, sensible price

Impressed with longevity of battery charge and brush speed

Fordele

good quality product with at least 2 weeks before re-charge required

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

20/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent Product

Very effective. Battery charge lasts a long time. This is the second toothbrush I have purchased so can highly recommend.

Fordele

Efficient with small head for good access

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush

03/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Good toothbrush

Good toothbrush. Easy to use. Recommend it a good toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste