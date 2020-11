Philips Sonicare-tandbørsten hjælper dig med at få hvidere tænder

Kun to ud af ti mennesker i Norden bruger i dag eltandbørste. Det forstår vi ikke. Særligt når tandlæger og tandlægeforeningen anbefaler brug af eltandbørste frem for almindelig tandbørste. Med Sonicares eltandbørste får du flere børstebevægelser pr. minut, end hvad du får med din manuelle tandbørste på en måned. Healthy White er den perfekte eltandbørste til dig, der ønsker, at dine tænder skal forblive hvide, men som også ønsker forskellige funktioner at vælge imellem i din eltandbørste. Den har 2 rengøringsprogrammer: (Clean/Whitening). Rengøringsprogrammet "Whitening" fjerner effektivt pletter på tænderne fra kaffe, te og vin. "Clean" er et standardprogram, hvis du vil fokusere på effektiv fjernelse af plak.