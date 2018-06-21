Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
3 indstillinger
1 børstehoved
Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.
2 minutters Clean-indstilling med yderligere 30 sekunders White-indstilling til ekstra fokus på de synlige fortænder. Fjerner hverdagens misfarvninger som f.eks. kaffe, te, tobak og rødvin. Tænderne bliver 2 nuancer hvidere på blot 2 uger.*
Til en fantastisk hverdagstandbørstning. Hjælper med at opretholde tandblegningsbehandlinger.
4.2
ud af 5
534
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Kjepau
21/06/2018
Danmark
Kan anbefales på det varmeste!
Jeg har kun godt at sige om produktet. Design og funktionalitet gør at man får rengjort alle tandflader og mellemrum optimalt. Og så er det imponerende så lang tid den kan holde på en opladning.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster
majbritt
16/02/2010
Danmark
det er den bedste tandbørste jeg har prøvet :)
Det er den bedste tandbørste jeg nogensinde har prøvet den lever op til alle krav og er super god Da jeg som ryger får gule tænder men det klarer SONICARE Meget tilfreds kunde super super En fornøjelse at bruge den når man kan se at den virker NU KAN JEG SMILE UDEN AT VÆRER FLOV OVER AT ÅBNE MUNDEN:) KÆMPE KNUS TIL JER SOM HAR OPFUNDET DETTE VIDUNDER...........:).:)
Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste
Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste
lenae
17/11/2011
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste