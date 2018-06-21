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  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder
  • Hvidere og sundere tænder

Udgået

Philips Sonicare HealthyWhiteSonisk eltandbørste

HX6731/02

4.2
| (534) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Hvidere og sundere tænder
Alle ønsker sig et blændende hvidt smil. Lad dine tænders naturlige hvide farve skinne igennem. Det er dokumenteret, at den elektriske Sonicare HealthyWhite-tandbørste fjerner hverdagens misfarvninger på kun to uger ved regelmæssig brug af Clean & White-indstillingen.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Den ultimative tandbørste til hvidere tænder

Hvidere og sundere tænder

  • 3 indstillinger

  • 1 børstehoved

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.

Clean and White-indstilling: klinisk dokumenteret fjernelse af misfarvninger

Clean and White-indstilling: klinisk dokumenteret fjernelse af misfarvninger

2 minutters Clean-indstilling med yderligere 30 sekunders White-indstilling til ekstra fokus på de synlige fortænder. Fjerner hverdagens misfarvninger som f.eks. kaffe, te, tobak og rødvin. Tænderne bliver 2 nuancer hvidere på blot 2 uger.*

Clean-indstilling: 2-minutters standardindstilling

Til en fantastisk hverdagstandbørstning. Hjælper med at opretholde tandblegningsbehandlinger.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

534

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

21/06/2018

Danmark

Danmark

Kan anbefales på det varmeste!

Jeg har kun godt at sige om produktet. Design og funktionalitet gør at man får rengjort alle tandflader og mellemrum optimalt. Og så er det imponerende så lang tid den kan holde på en opladning.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster

16/02/2010

Danmark

Danmark

det er den bedste tandbørste jeg har prøvet :)

Det er den bedste tandbørste jeg nogensinde har prøvet den lever op til alle krav og er super god Da jeg som ryger får gule tænder men det klarer SONICARE Meget tilfreds kunde super super En fornøjelse at bruge den når man kan se at den virker NU KAN JEG SMILE UDEN AT VÆRER FLOV OVER AT ÅBNE MUNDEN:) KÆMPE KNUS TIL JER SOM HAR OPFUNDET DETTE VIDUNDER...........:).:)

Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste

Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste

17/11/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand

  2. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste