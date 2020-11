Hvidere og sundere tænder

Alle ønsker sig et blændende hvidt smil. Lad dine tænders naturlige hvide farve skinne igennem. Det er dokumenteret, at den elektriske Sonicare HealthyWhite-tandbørste fjerner hverdagens misfarvninger på kun to uger ved regelmæssig brug af Clean & White-indstillingen. Se alle fordelene