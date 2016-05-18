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Udgået
2-pak
Standardstørrelse
Med gevind til at skrue på
Philips Sonicare-tandbørstehovedet har en kurvet profil, der på en naturlig måde tilpasser sig tændernes form og giver en grundig tandbørstning.
Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.
Philips Sonicare E-Series-børstehovedet skrues nemt på og af børstehåndtaget og giver en sikker pasform, der letter vedligeholdelsen og rengøringen.
4.3
ud af 5
58
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
greyjaybee
18/05/2016
United Kingdom
Best of the bunch !
Having tried 3 different Philips Sonicare brushes..I find this model the only one that does the job properly. It is a real butt kicker in terms of electric toothbrushes.So it's hugely disappointing to me that now it is hard to find replacement brushes and that they are so expensive. Managed to find a new handle overseas but do wish this would be re-introduced in the UK as once my current battery dies I'll be lost. It's as if in trying to improve the design, performance was compromised in later models.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ade52
28/01/2016
United Kingdom
Bekræftet køber
Great product
Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Piia
28/01/2016
United Kingdom
Bekræftet køber
Great product
Very good product. Works great as usual.Smooth transaction and collection.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7022 Standard sonic toothbrush heads