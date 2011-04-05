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Udgået
1-pak
Kompakt størrelse
Med gevind til at skrue på
Philips Sonicare-tandbørstehovedet har en kurvet profil, der på en naturlig måde tilpasser sig tændernes form og giver en grundig tandbørstning.
Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.
Philips Sonicare E-Series-børstehovedet skrues nemt på og af børstehåndtaget og giver en sikker pasform, der letter vedligeholdelsen og rengøringen.
4.6
ud af 5
14
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
lekarl
05/04/2011
Sverige
Sonika bäst
Helt suverän att använda+ undviker med dess hjälp dyra tandläkarräkningar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden
05/01/2011
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads
Piet1943
05/09/2015
Nederland
Bekræftet køber
Poetst uitstekend
Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels