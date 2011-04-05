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  • Klassisk effekt. Klassiske tandbørstning.
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  • Klassisk effekt. Klassiske tandbørstning.
  • Klassisk effekt. Klassiske tandbørstning.
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  • Klassisk effekt. Klassiske tandbørstning.

Udgået

Philips Sonicare e-SeriesKompakte soniske tandbørstehoveder

HX7011/10

4.6
| (14) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt
Klassisk effekt. Klassiske tandbørstning.
Philips Sonicare E-Series anbefales til personer med fokus på effektiv fjernelse af plak hver dag.
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HX5551/02

En frisk start mod bedre mundhygiejne

Klassisk effekt. Klassiske tandbørstning.

  • 1-pak

  • Kompakt størrelse

  • Med gevind til at skrue på

Vores klassiske børstehoved

Vores klassiske børstehoved

Philips Sonicare-tandbørstehovedet har en kurvet profil, der på en naturlig måde tilpasser sig tændernes form og giver en grundig tandbørstning.

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

System til at skrue på designet til Essence, Elite, Xtreme, Advance

System til at skrue på designet til Essence, Elite, Xtreme, Advance

Philips Sonicare E-Series-børstehovedet skrues nemt på og af børstehåndtaget og giver en sikker pasform, der letter vedligeholdelsen og rengøringen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

14

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

2
1

05/04/2011

Sverige

Sverige

Sonika bäst

Helt suverän att använda+ undviker med dess hjälp dyra tandläkarräkningar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7011/10 Kompakta soniska tandborsthuvuden

05/01/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7011/10 Compact sonic toothbrush heads

05/09/2015

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Poetst uitstekend

Poets uitstekend zonder herrie. Veel knopjes en functies. Beetje gedateerd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for e-Series HX7012/05 Compacte sonische opzetborstels

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