Tilpas din rensning med 6 børsteindstillinger

Philips Sonicare 6100 er designet til følsomme tænder og tandkød og giver dig mulighed for at vælge mellem to børsteindstillinger. Sensitiv-tilstand giver blid, grundig rensning, mens Clean-tilstand fokuserer på fjernelse af plak for at opnå en overlegen rensning. For en tilpasset rensning kan du kombinere enhver tilstand med en af tre intensitetsniveauer, fra høj til lav, for en børstning, der passer til dig.