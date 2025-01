Tilpas din rensning med 12 børsteindstillinger

Din foretrukne børstning ligger i dine hænder med Philips Sonicare 7100. 4 børsteindstillinger hjælper dig med at varetage tandkødets sundhed, blegning, følsomhed og daglig rensning. Gum Health-tilstanden understøtter sundt tandkød ved forsigtigt at massere langs tandkødet. Blegnings-tilstanden fjerner overfladepletter og polerer tænderne for et hvidere smil. Sensitiv-tilstand giver blid, grundig rensning, mens Clean-tilstand fokuserer på fjernelse af plak for at opnå en overlegen rensning. For en personlig rensning kan du kombinere enhver tilstand med et af 3 intensitetsniveauer, fra høj til lav, for en børstning, der passer til dig.