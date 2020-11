Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

For dem, der ikke bruger tandtråd konsekvent, er AirFloss en nem måde at starte på at rengøre mellem tænderne. AirFloss kan bruges sammen med mundskyl eller vand og er udstyret med en unik teknologi, der anvender lufttryk og mikroskopiske vanddråber til at fjerne plak i områder, der er svære at nå.