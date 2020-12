Mange tekniske finesser til personligt tilpasset tandbørstning

Eltandbørsten Philips Sonicare FlexCare Platinum hjælper dig med at få sundere tandkød på to uger. Den fjerner op til 7 gange mere plak mellem tænderne end en manuel tandbørste. Tryksensoren signalerer, når du børster for hårdt. Med det lange, smalle børstehoved er det let at komme til, også længst tilbage i munden. Test i 60 dage!



”Den nye Philips Sonicare FlexCare Platinum er ikke en skrubbebørste. Den er tandbørsternes Bugatti Veyron”, skriver Paul Davies i den britiske avis Telegraph. Se alle fordelene