Timere hjælper med at fremme grundig børstning

FlexCare Platinum tilbyder to timere, der hjælper med at fremme grundig børstning. Quadpacer-intervaltimeren angiver, hvornår det er tid til at skifte til en anden fjerdedel af munden, mens Smarttimer-funktionen hjælper dig med at opnå tandlægens anbefalede børstetid på to minutter.