      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Genopladelig tandbørste

      HX9911/84

      Komplet pleje til din mundhygiejne

      Nyd komplet mundhygiejne med Philips Sonicare DiamondClean Elektrisk tandbørste – fjerner op til 100 % mere misfarvning**. Den app-forbundne teknologi registrerer dine børstevaner og hjælper dig med din mundhygiejne.

      Komplet pleje til din mundhygiejne

      Fjerner skånsomt op til 10 gange mere plak*

      • 10 gange mere fjernelse af plak*
      • Fjerner op til 100 % mere misfarvning **
      • Tryksensor
      • 4 indstillinger og 3 intensiteter
      100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på 3 dage*

      100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på 3 dage*

      Grundig børstning kræver en særlig tilgang, og dette C3-børstehoved bruger en klynge af tætte, stive børstehår i midten i en femkantet form til at blege og polere dine tænder, så du får op til 100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på tre dage. Det fjerner også op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 62.000 børstebevægelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

      Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

      Pas godt på dit tandkød med vores tryksensor

      Det er nemt at børste for hårdt, så denne Philips Sonicare-tandbørste har en smart optisk sensor, der registrerer for højt tryk. Hvis du børster for hårdt, får du besked gennem svage vibrationer som en påmindelse om at lette trykket, så dit tandkød forbliver beskyttet.

      Vælg din ideelle børstning

      Vælg din ideelle børstning

      Styrk mundplejen med 12 børsteindstillinger. Uanset, om du er på udkig efter en grundig rensning eller et bestemt fokus, kan du få det med denne elektriske tandbørste. Vælg mellem fire indstillinger – Clean, White+ Gum Health og Deep Clean+ – og tilpas med et af tre intensitetsniveauer for at opnå en personlig rensning.

      Feedback i realtid og børsteindsigt

      Feedback i realtid og børsteindsigt

      Nå dine mål for mundhygiejne med Sonicare-tandbørsten og -appen. De to giver tilsammen vejledning til tandbørstning, feedback i realtid og indsigt, der kan forbedre din tandbørstning. Med avanceret coaching og statussporing får du mest muligt ud af hver tandbørstning. Sammen er I ustoppelige.

      Designet til skånsom pleje

      Designet til skånsom pleje

      Fra det slanke design til den elegante opladeenhed afspejler denne elektriske tandbørste det gennemførte design fra vores designere og ingeniører. Og rejseetuiet sørger for, at din tandbørste er opladet og beskyttet, uanset hvor du er.

      Fortsæt med at børste på den bedste måde med påmindelse om udskiftning af børstehovedet

      Fortsæt med at børste på den bedste måde med påmindelse om udskiftning af børstehovedet

      Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster påmindelser om udskiftning af børstehoveder. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.

      14 dages regelmæssig børstning

      14 dages regelmæssig børstning

      Få op til 14 dages regelmæssig børstning på en enkelt opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere praktisk og bekvem.

      Tekniske specifikationer

      • Intensiteter

        Høj
        For at øge din rensning
        Mellem
        Til daglig rensning
        Lav
        Til følsomme tænder og følsomt tandkød

      • Strøm

        Spænding
        100-240 V

      • Tekniske specifikationer

        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        14 dage
        Batteri
        Genopladelig
        Batteritype
        Litiumion
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm < 0,11 W

      • Design og finish

        Farve
        Pink-hvid gradient

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti
        Softwaresupport
        Philips tilbyder relevante softwareopdateringer i en periode på 2 år efter købsdatoen.

      • Kompatibilitet

        Trådløs Bluetooth-teknologi
        Forbundet Sonicare-app
        Android-kompatibilitet
        Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere
        iOS-kompatibilitet
        iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

      • Brugervenlig

        Håndgreb
        Slankt og kompakt design
        Batteriindikator
        Illumineret ikon indikerer batterilevetid
        Håndtagskompatibilitet
        Børstehoveder, der nemt klikkes på
        Timer
        BrushPacer og SmartTimer

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 DiamondClean 9000
        Børstehoveder
        1 C3 Premium Plaque Control
        Rejseetui
        1 rejseetui
        Oplader
        1 opladeenhed og holder

      • Renseydelse

        Fjernelse af plak
        10 gange mere effektiv*
        Blegning
        Fjerner op til 100 % mere misfarvning**
        Hastighed
        62.000 børstebevægelser i minuttet

      • Indstillinger

        Clean
        Giver en uovertruffen rensning hver dag
        Deep Clean+
        Giver en forfriskende dybderens
        Gum Health
        Masserer forsigtigt dit tandkød
        White+
        Til hjælp mod misfarvninger på tænderne

      • Smart sensorteknologi

        Trykfeedback
        Vibration og pulserende lyd
        Påmindelse om udskiftning
        Fortæller dig, hvornår du skal udskifte børstehovedet

      • Sonicare-app

        Sporing og statusrapporter
        Overvåger børstemønstre over tid, så du kan opretholde en god mundhygiejne.

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Sonicare-håndgreb 9000-serien
      • Premium Plaque Defense-børstehoved (C3)
      • Puck
      • Rejseetui

      • sammenlignet med en manuel tandbørste.
      • *i White+-indstilling med en førende tandpasta til blegning i 3 dage.

