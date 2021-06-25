100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på 3 dage*

Grundig børstning kræver en særlig tilgang, og dette C3-børstehoved bruger en klynge af tætte, stive børstehår i midten i en femkantet form til at blege og polere dine tænder, så du får op til 100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på tre dage. Det fjerner også op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste.