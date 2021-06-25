Andre elementer i boksen
Komplet pleje til din mundhygiejne
Nyd komplet mundhygiejne med Philips Sonicare DiamondClean Elektrisk tandbørste – fjerner op til 100 % mere misfarvning**. Den app-forbundne teknologi registrerer dine børstevaner og hjælper dig med din mundhygiejne.Se alle fordelene
Genopladelig tandbørste
Grundig børstning kræver en særlig tilgang, og dette C3-børstehoved bruger en klynge af tætte, stive børstehår i midten i en femkantet form til at blege og polere dine tænder, så du får op til 100 % mere effektiv fjernelse af misfarvninger på tre dage. Det fjerner også op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste.
Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 62.000 børstebevægelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Det er nemt at børste for hårdt, så denne Philips Sonicare-tandbørste har en smart optisk sensor, der registrerer for højt tryk. Hvis du børster for hårdt, får du besked gennem svage vibrationer som en påmindelse om at lette trykket, så dit tandkød forbliver beskyttet.
Styrk mundplejen med 12 børsteindstillinger. Uanset, om du er på udkig efter en grundig rensning eller et bestemt fokus, kan du få det med denne elektriske tandbørste. Vælg mellem fire indstillinger – Clean, White+ Gum Health og Deep Clean+ – og tilpas med et af tre intensitetsniveauer for at opnå en personlig rensning.
Nå dine mål for mundhygiejne med Sonicare-tandbørsten og -appen. De to giver tilsammen vejledning til tandbørstning, feedback i realtid og indsigt, der kan forbedre din tandbørstning. Med avanceret coaching og statussporing får du mest muligt ud af hver tandbørstning. Sammen er I ustoppelige.
Fra det slanke design til den elegante opladeenhed afspejler denne elektriske tandbørste det gennemførte design fra vores designere og ingeniører. Og rejseetuiet sørger for, at din tandbørste er opladet og beskyttet, uanset hvor du er.
Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster påmindelser om udskiftning af børstehoveder. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.
Få op til 14 dages regelmæssig børstning på en enkelt opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere praktisk og bekvem.
