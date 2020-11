Tryksensoren advarer dig, hvis du trykker for hårdt

Du mærker det måske ikke, når du børster for hårdt, men det gør DiamondClean Smart. Hvis du børster for hårdt, blinker lysringen i bunden af håndtaget. Det er en diskret påmindelse om ikke at trykke så hårdt og i stedet lade børstehovedet gøre arbejdet. 7 ud af 10 personer synes, at denne funktion hjælper dem til at børste bedre.