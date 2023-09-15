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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
13 redskaber
Selvslibende metalknive
Op til 180 min. driftstid
Kan bruges i brusebad
De selvslibende stålskær på denne trimmer til ansigt og krop er forstærket med jern og hærdet for maksimal styrke. Dette resulterer i skær, der forbliver lige så skarpe som første dag. Ingen rust. Ingen brug for olie.
Philips OneBlade er designet til styling af ansigtet og grooming af kroppen og trimmer, styler og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.
Philips Multigroom alt-i-én-hårklipper leveres med 13 tilbehørsdele, så du får en komplet grooming-løsning til hele kroppen.
4.4
ud af 5
466
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
ItssMrY
15/09/2023
Danmark
Del af kampagnen
Super fed maskine!
Jeg har i samarbejde med Philips testet Philips All-in-one 9000 Series multigroomer. Jeg har i samarbejde med Philips testet Philips all-in-one 9000 Series multigroomer. Philips all-in-one 9000 Series multigroomer er et alsidigt plejeredskab, der har imponeret mig på flere måder. Designet er både moderne og ergonomisk. Det føles godt konstrueret og ligger godt i hånden, hvilket gør det nemt at manøvrere under brug. Jeg er imponeret over, hvor nemt det er at skifte mellem forskellige vedhæftede filer og justere længdeindstillingerne. Designet gør hele oplevelsen behagelig og problemfri. Hvad angår selve trimningspræcisionen, er denne multigroomer en mester. Den præcise skægtrimning, håndtering af overskægget og selv kropspleje er alle områder, hvor den udfører opgaven problemfrit. De selvskærpende blade sikrer, at du altid får ensartede og nøjagtige resultater. Dette er afgørende for at opretholde den ønskede stil og se velplejet ud. Dog er der en ulempe ved dette produkt, som jeg vil nævne. Det er støjniveauet. Mens det ikke er øredøvende højt, er det stadig bemærkelsesværdigt, især i stille omgivelser. Dette kan være en udfordring, hvis du ønsker at trimme dit skæg tidligt om morgenen eller i et stille hjem. Samlet set er Philips all-in-one 9000 Series multigroomer en pålidelig og alsidig plejeløsning med en imponerende præcision og et brugervenligt design. Men vær opmærksom på støjniveauet, hvis du foretrækker en mere lydløs plejeoplevelse.
Fordele
Overgik mine forventninger. Maksimen kan rent faktisk bruges på hele kroppen og den er præcis.
Ulemper
Lyden på maksimen er måske lidt for høj til min smag.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Majorfnuller
14/09/2023
Danmark
Del af kampagnen
Fantastisk ny lydløs behagelig trimmer
Har valgt at give denne trimmer 5 stjerner da jeg har brugt den gamle model og nu har prøvet denne nye model som er lange mere lydløs og klipper kårene rigtig godt og præcist samt der er mange gode ting men til den Samtidig er oneblade rigtig god til også at tage hårene i kanterne helt tæt når trommerne ikke han gøre det helt glat
Fordele
Den er god at holde ved og næsten lydløs
Ulemper
Ikke noget
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Papai33
14/09/2023
Danmark
Del af kampagnen
All you need in one set
Dette set overholder "All-in-One" princippet. Man får alt det man skal bruge fra top til tå. Kan klippe hår på hovedet, barbere skæg og alt krops behåring. Fantastisk! Kompakt og effektiv set til hverdagsbrug.
Fordele
Rejse etui med plads til alt og en oplader som kan bruges til begge maskiner.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Hvert skær holder op til 4 måneder - For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.