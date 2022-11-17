ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv

PerfectCare 7000 SeriesStrygejern med dampstation

PSG7028/30

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtig og effektiv
PerfectCare 7000 Series er designet med henblik på komfort og bekvemmelighed. Nem at håndtere med aftagelig vandtank og kraftfuld damp, der giver fantastiske og hurtige resultater. Vi garanterer, at der ikke opstår skader pga. for høje varmegrader på tøj, der tåler strygning, takket være OptimalTEMP.
Se alle fordele

med stor, aftagelig vandtank

Hurtig og effektiv

  • Maks. tryk på 7,5 bar

  • Op til 500 g dampskud

  • 1,8 l aftagelig vandtank

  • Transportlås

Garanteret ingen brændmærker

Garanteret ingen brændmærker

Selv hvis du multitasker eller blive distraheret, vil du aldrig brænde dit tøj. Takket være vores OptimalTEMP-teknologi lover vi, at dette strygejern med dampstation aldrig vil brænde nogen type tekstil, der tåler strygning. Du kan endda lade den hvile med forsiden nedad på dit tøj eller strygebræt. Ingen brændemærker, ingen lyse mærker. Garanteret.

Ingen indstillinger at ændre

Ingen indstillinger at ændre

Spar et trin i din ugentlige strygeproces. Du behøver ikke længere at adskille stof eller ændre indstillinger og vente på, at temperaturen ændres. Takket være OptimalTEMP stryger du alt fra dine jeans til sart silke uden at justere temperaturen. Det gør det hele automatisk og øjeblikkeligt for dig.

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Når du har brug for nemt at håndtere vanskelige folder, kan du stole på, at vores konstante damp gør det hårde arbejde for dig. Se folderne smelte væk, når du bruger et ekstra dampskud, der hvor du har brug for det. Og det er perfekt, når du vil dampe lodrette gardiner eller opfriske tøj, der hænger på bøjle.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

17/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!

Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!

Fordele

Υπερ .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

11/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας

Ulemper

Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Op til 30 % energibesparelse baseret på IEC 603311 sammenlignet med FastCare Compact ved maks. temperatur