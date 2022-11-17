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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Maks. tryk på 7,5 bar
Op til 500 g dampskud
1,8 l aftagelig vandtank
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Selv hvis du multitasker eller blive distraheret, vil du aldrig brænde dit tøj. Takket være vores OptimalTEMP-teknologi lover vi, at dette strygejern med dampstation aldrig vil brænde nogen type tekstil, der tåler strygning. Du kan endda lade den hvile med forsiden nedad på dit tøj eller strygebræt. Ingen brændemærker, ingen lyse mærker. Garanteret.
Spar et trin i din ugentlige strygeproces. Du behøver ikke længere at adskille stof eller ændre indstillinger og vente på, at temperaturen ændres. Takket være OptimalTEMP stryger du alt fra dine jeans til sart silke uden at justere temperaturen. Det gør det hele automatisk og øjeblikkeligt for dig.
Når du har brug for nemt at håndtere vanskelige folder, kan du stole på, at vores konstante damp gør det hårde arbejde for dig. Se folderne smelte væk, når du bruger et ekstra dampskud, der hvor du har brug for det. Og det er perfekt, når du vil dampe lodrette gardiner eller opfriske tøj, der hænger på bøjle.
Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Fanitzo
17/11/2022
Ελλάδα
Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!
Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!
Fordele
Υπερ .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ilias 13
11/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας
Ulemper
Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Op til 30 % energibesparelse baseret på IEC 603311 sammenlignet med FastCare Compact ved maks. temperatur