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PerfectCare 7000 Series Strygejern med dampstation
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PSG7028/30
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EDC UKCA - English (US)
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
Alle (3)
Hvordan afkalker jeg min Philips-dampgenerator?
Sådan rengøres strygesålen på Philips-dampstrygejernet
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
PerfectCare 7000 SeriesAftagelig vandtank til dit strygejern
PerfectCare 7000 SeriesRensehætte til dit strygejern
Mit Philips-dampstrygejern producerer ikke damp
Mit strygebræt er vådt, og der er vand på gulvet
Den blå indikator blinker på mit Philips-dampstrygejern
Mit Philips-dampstrygejern varmer ikke op
Der lækker vand/damp fra de calc-drejeknappen og fra bunden af mit Philips-dampstrygejern
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