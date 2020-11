OneBlade - en helt ny teknologi inden for barbering

OneBlade er en ny teknologi inden for barbering og trimning, som gør det muligt, at du kan trimme, style og barbere alle typer af stubbe og skæglængder med ét enkelt værktøj. Skærebladene indeni bevæger sig utroligt hurtigt – 200 omdr. pr. sekund. Det gør, at OneBlade er utrolig effektiv. Du kan barbere alt fra skægstubbe til langt skæg i ét strøg. OneBlade barberer ikke helt lige så tæt som et barberblad, så du får ikke den samme glatte fornemmelse i ansigtet, men den er mere skånsom mod huden, samtidig med at den er utroligt effektiv, selv på lange skæglængder.