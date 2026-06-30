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Udgået

Shaver series 7000 S7786/50 Wet & Dry electric shaver

S7786/50

4.3
| (2959) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
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En shaver, der reducerer friktion for at minimere irritation

En shaver, der reducerer friktion for at minimere irritation

Der er en beskyttende belægning mellem skærene og huden. Den er fremstillet af op til 2.000 micro-tech-kugler pr. kvadratmillimeter og reducerer friktion på huden med 25 %* for at minimere irritation.

Fjerner flere hår pr. strøg

Fjerner flere hår pr. strøg

De 45 selvslibende SteelPrecision-skær på denne Philips-shaver er effektive og alligevel skånsomme og udfører op til 90.000 skærehandlinger i minuttet, så du kan fjerne flere hår pr. strøg** og opnå et rent og behageligt resultat.

Guider dig til en bedre barberingsteknik

Guider dig til en bedre barberingsteknik

Den elektriske shavers teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg***.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

2959

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

30/06/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er bare super

Den er jeg faktisk super glad for. Har ellers snart i 30 år brugt barbermaskine med et skærehoved. Og havde længe tænkt på jeg skulle prøve en med 3 skærehoveder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Date of Use 2026-06-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Date of Use 2026-06-02

12/08/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Jeg opnår en tæt barbering. Mangler dog dansk app. Hvad er ukorrekt tid ved barbering?

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

08/04/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Meget fornøyd med barbering. Blir glatt og fin. Anbefales på det sterkeste.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

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