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  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
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  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
  • Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse

Udgået

Shaver series 7000Elektrisk Wet & Dry-shaver

S7788/55

4.3
| (2959) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse
Philips 7000-serien glider jævnt hen over huden, mens hvert hår klippes tæt – selv 3-dages skægstubbe. Shaveren er udstyret med avanceret SkinIQ-teknologi, så den registrerer, tilpasser sig og styrer den korrekte bevægelse for at opnå bedre hudbeskyttelse.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Tæt barbering, avanceret hudbeskyttelse

  • Beskyttende SkinGlide-belægning

  • SteelPrecision-skær

  • Sensor til bevægelseskontrol

  • Fleksible 360-D-hoveder

En shaver, der reducerer friktion for at minimere irritation

En shaver, der reducerer friktion for at minimere irritation

Der er en beskyttende belægning mellem skærene og huden. Den er fremstillet af op til 2.000 micro-tech-kugler pr. kvadratmillimeter og reducerer friktion på huden med 25 %* for at minimere irritation.

Fjerner flere hår pr. strøg

Fjerner flere hår pr. strøg

De 45 selvslibende SteelPrecision-skær på denne Philips-shaver er effektive og alligevel skånsomme og udfører op til 90.000 skærehandlinger i minuttet, så du kan fjerne flere hår pr. strøg** og opnå et rent og behageligt resultat.

Guider dig til en bedre barberingsteknik

Guider dig til en bedre barberingsteknik

Den elektriske shavers teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg***.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

2959

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

30/06/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er bare super

Den er jeg faktisk super glad for. Har ellers snart i 30 år brugt barbermaskine med et skærehoved. Og havde længe tænkt på jeg skulle prøve en med 3 skærehoveder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Date of Use 2026-06-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Date of Use 2026-06-02

12/08/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Jeg opnår en tæt barbering. Mangler dog dansk app. Hvad er ukorrekt tid ved barbering?

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

08/04/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Meget fornøyd med barbering. Blir glatt og fin. Anbefales på det sterkeste.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. sammenlignet med materiale uden belægning

  2. Testet i forhold til Philips Series 3000.

  3. * baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019.

  4. * * Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen