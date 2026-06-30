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Udgået
Beskyttende SkinGlide-belægning
SteelPrecision-skær
Sensor til bevægelseskontrol
Fleksible 360-D-hoveder
Der er en beskyttende belægning mellem skærene og huden. Den er fremstillet af op til 2.000 micro-tech-kugler pr. kvadratmillimeter og reducerer friktion på huden med 25 %* for at minimere irritation.
De 45 selvslibende SteelPrecision-skær på denne Philips-shaver er effektive og alligevel skånsomme og udfører op til 90.000 skærehandlinger i minuttet, så du kan fjerne flere hår pr. strøg** og opnå et rent og behageligt resultat.
Den elektriske shavers teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre strøg***.
4.3
ud af 5
2959
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Ravnup
30/06/2026
Danmark
Bekræftet køber
Den er bare super
Den er jeg faktisk super glad for. Har ellers snart i 30 år brugt barbermaskine med et skærehoved. Og havde længe tænkt på jeg skulle prøve en med 3 skærehoveder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Date of Use 2026-06-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Date of Use 2026-06-02
Fuglebakken
12/08/2025
Danmark
Bekræftet køber
Jeg opnår en tæt barbering. Mangler dog dansk app. Hvad er ukorrekt tid ved barbering?
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Sotraking
08/04/2025
Danmark
Bekræftet køber
Meget fornøyd med barbering. Blir glatt og fin. Anbefales på det sterkeste.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
sammenlignet med materiale uden belægning
Testet i forhold til Philips Series 3000.
* baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019.
* * Sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen