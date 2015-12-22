ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Sørger for, at sugerørskoppen altid er hygiejnisk
  • Sørger for, at sugerørskoppen altid er hygiejnisk
  • Sørger for, at sugerørskoppen altid er hygiejnisk
  • Sørger for, at sugerørskoppen altid er hygiejnisk

Udgået

Philips AventSugerørskopper

SCF764/00

4.7
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Sørger for, at sugerørskoppen altid er hygiejnisk
Philips Avent-sættet SCF764/00 med ekstra sugerør og børste indeholder 2 udskiftelige sugerørssæt og en rengøringsbørste. Dette betyder, at sugerøret i koppen altid kan holdes rent og hygiejnisk til brug når som helst!
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Ekstra silikonesugerør med rengøringsbørste

Sørger for, at sugerørskoppen altid er hygiejnisk

  • Ekstra sugerørssæt

  • Med børste

Inklusive 2 ekstra sæt sugerør og en rengøringsbørste

Til 260 ml kopper med sugerør

Børsten gør rengøring af sugerøret nem

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF764/00 Tazze con cannuccia

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF764/00 Tazze con cannuccia

02/09/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF764/00 Tazze con cannuccia

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF764/00 Tazze con cannuccia

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF764/00 Voor bekers met rietje

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF764/00 Voor bekers met rietje

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 