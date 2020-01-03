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Udgået

Bluetooth-headset

SHB3175BK/00

3.4
| (16) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Mærk det. BASS+
Philips BASS+ hovedtelefoner har en enorm, buldrende bas indbygget i en slank, robust enhed. Ser godt ud, fantastisk lyd og fantastisk værdi for pengene. Trådløse Bluetooth-over-ear-hovedtelefoner til dem, som ønsker mere bas i deres rytmer uden ekstra vægt.
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Mærk det. BASS+

  • 40 mm enheder/lukket bagside

  • Over-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

40 mm neodym-højttalere

40 mm neodym-højttalere

40 mm neodym-højttalere, der producerer en fyldig, markant bas

Fantastisk pasform til alle

Fantastisk pasform til alle

Designet med drejelige ørekapsler og justerbar hovedbøjle, der giver en fantastisk pasform til alle.

En fyldig, markant bas, du kan mærke

En fyldig, markant bas, du kan mærke

Kraftfuld bas, der opgraderer din lytteoplevelse. Lad dig ikke narre af det slanke design, da de specielt designede basporte og de specielt tunede drivere producerer ekstremt lave slutfrekvenser, der giver hovedtelefonerne den unikke Bass+ lydsignatur. En separat, akustisk lydstyrke anvendes for at sikre en basgengivelse af høj ensartethed i alle produktioner.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

16

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung hervorragend

Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.

Fordele

Klang, Akku

Ulemper

Bedienkonzept

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175WT Bluetooth-Headset

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175WT Bluetooth-Headset

26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Fordele

Sonido y precio

Ulemper

Materiales dan la sensación de ser frágiles

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175BK Auricular Bluetooth

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175BK Auricular Bluetooth

03/06/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Super waar voor je geld

Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...

Fordele

Zitcomfort en super geluid

Ulemper

Geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175BK Bluetooth-headset

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175BK Bluetooth-headset

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. De faktiske resultater kan variere