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Udgået
40 mm enheder/lukket bagside
Over-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
40 mm neodym-højttalere, der producerer en fyldig, markant bas
Designet med drejelige ørekapsler og justerbar hovedbøjle, der giver en fantastisk pasform til alle.
Kraftfuld bas, der opgraderer din lytteoplevelse. Lad dig ikke narre af det slanke design, da de specielt designede basporte og de specielt tunede drivere producerer ekstremt lave slutfrekvenser, der giver hovedtelefonerne den unikke Bass+ lydsignatur. En separat, akustisk lydstyrke anvendes for at sikre en basgengivelse af høj ensartethed i alle produktioner.
3.4
ud af 5
16
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Fridayonmymind
03/01/2020
Deutschland
Preis-Leistung hervorragend
Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.
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Klang, Akku
Ulemper
Bedienkonzept
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175WT Bluetooth-Headset
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175WT Bluetooth-Headset
26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
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Sonido y precio
Ulemper
Materiales dan la sensación de ser frágiles
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175BK Auricular Bluetooth
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175BK Auricular Bluetooth
V. Obdam
03/06/2020
Nederland
Bekræftet køber
Super waar voor je geld
Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...
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Zitcomfort en super geluid
Ulemper
Geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175BK Bluetooth-headset
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHB3175BK Bluetooth-headset
De faktiske resultater kan variere