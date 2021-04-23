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  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
  • Mærk det. BASS+
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Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

SHL3075BL/00

4.2
| (6) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rød
Rød
Sort
Sort
Mærk det. BASS+
Philips BASS+ hovedtelefoner tilfører din musik en fyldig, markant bas. Med en kraftig, dundrende bas indbygget i en slank, kompakt pakke er disse hovedtelefoner bygget til dem, som ønsker mere bas i deres rytmer uden ekstra vægt.
Se alle fordele

Mærk det. BASS+

  • 32 mm drivere/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

32 mm højttalerdrivere

32 mm højttalerdrivere

BASS+ hovedtelefoner med 32 mm højttalerdrivere, der skaber en fyldig, pumpende bas.

Designet til optimal pasform

Designet til optimal pasform

BASS+ hovedtelefoner er designet til optimal pasform og har drejelige ørekapsler og en justerbar hovedbøjle, der sikrer perfekt pasform til alle bærere.

En fyldig, markant bas, du kan mærke

En fyldig, markant bas, du kan mærke

Dette er en fyldig, kraftfuld bas, som virkelig lader dig mærke rytmen. Lad ikke det slanke design narre dig – specielt tunede drivere og basporte producerer ekstremt lave slutfrekvenser med en unik BASS+ lydsignatur.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

6

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
2

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075WT Headphones with mic

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075WT Headphones with mic

26/07/2020

België

België

Bekræftet køber

Aucun reproche.

Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.

Fordele

Confortable.

Ulemper

Filaire, mais c'était un choix.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075BK Casque avec Micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075BK Casque avec Micro

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Fordele

Calidad de sonido incluso en 8d

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075WT Auriculares con micrófono

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075WT Auriculares con micrófono

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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