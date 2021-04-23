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Udgået
32 mm drivere/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
BASS+ hovedtelefoner med 32 mm højttalerdrivere, der skaber en fyldig, pumpende bas.
BASS+ hovedtelefoner er designet til optimal pasform og har drejelige ørekapsler og en justerbar hovedbøjle, der sikrer perfekt pasform til alle bærere.
Dette er en fyldig, kraftfuld bas, som virkelig lader dig mærke rytmen. Lad ikke det slanke design narre dig – specielt tunede drivere og basporte producerer ekstremt lave slutfrekvenser med en unik BASS+ lydsignatur.
4.2
ud af 5
6
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075WT Headphones with mic
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075WT Headphones with mic
Po53
26/07/2020
België
Bekræftet køber
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
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Confortable.
Ulemper
Filaire, mais c'était un choix.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075BK Casque avec Micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075BK Casque avec Micro
JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
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Calidad de sonido incluso en 8d
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075WT Auriculares con micrófono
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHL3075WT Auriculares con micrófono