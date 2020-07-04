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Udgået

BASS+Hovedtelefoner med mikrofon

SHL3175BK/00

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
Mærk det. BASS+
Philips BASS+ hovedtelefoner bringer en fyldig, markant bas tilbage til musikken. Med en kraftig, dundrende bas indbygget i en slank, robust pakke er disse over-ear-hovedtelefoner bygget til dem, som ønsker mere bas i deres rytmer uden ekstra vægt.
Se alle fordele

Mærk det. BASS+

  • 40mm drivere/lukket bagside

  • Over-ear

  • Bløde ørepuder

  • Flad sammenfoldning

40 mm neodym-højttalere

40 mm neodym-højttalere

40 mm neodym-højttalere, der producerer en fyldig, markant bas

En fyldig, markant bas, du kan mærke

En fyldig, markant bas, du kan mærke

Kraftfuld bas, der opgraderer din lytteoplevelse. Lad dig ikke narre af det slanke design, da de specielt designede basporte og de specielt tunede drivere producerer ekstremt lave slutfrekvenser, der giver hovedtelefonerne den unikke Bass+ lydsignatur. En separat, akustisk lydstyrke anvendes for at sikre en basgengivelse af høj ensartethed i alle produktioner.

Foldes sammen til en kompakt form, så den er nem at opbevare og transportere

Foldes sammen til en kompakt form, så den er nem at opbevare og transportere

Det unikke, kompakte og sammenfoldelige design giver dig den bedste oplevelse på farten. Hovedtelefonerne kan enten være fladt sammenfoldede eller kompakt sammenfoldede for at lette transport og opbevaring.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Ulemper

son incontrôlable depuis le casque.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

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