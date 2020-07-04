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Udgået
SHL3175WT/00
40mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning
40 mm neodym-højttalere, der producerer en fyldig, markant bas
Kraftfuld bas, der opgraderer din lytteoplevelse. Lad dig ikke narre af det slanke design, da de specielt designede basporte og de specielt tunede drivere producerer ekstremt lave slutfrekvenser, der giver hovedtelefonerne den unikke Bass+ lydsignatur. En separat, akustisk lydstyrke anvendes for at sikre en basgengivelse af høj ensartethed i alle produktioner.
Det unikke, kompakte og sammenfoldelige design giver dig den bedste oplevelse på farten. Hovedtelefonerne kan enten være fladt sammenfoldede eller kompakt sammenfoldede for at lette transport og opbevaring.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Ulemper
son incontrôlable depuis le casque.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro