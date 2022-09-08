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Udgået

Trådløse in-ear-hovedtelefoner

TAE4205BK/00

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort
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Elsker du de øjeblikke, hvor bassen starter? Disse trådløse in-ear-hovedtelefoner leverer stærkere bas med et tryk på en knap! Du får 10 timers spilletid, hurtig opladning og bløde vingespidser, der giver en sikker pasform og bedre passiv støjisolering.
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  • 8,2 mm drivere/lukket bagside

  • In-ear

Knap til BASS boost. Øjeblikkeligt stærkere bas

Knap til BASS boost. Øjeblikkeligt stærkere bas

Disse trådløse hovedtelefoner har 8,2 mm neodymdrivere, der giver dig klar lyd og kraftfuld bas. Når du vil have mere, skal du bare trykke på BASS boost-knappen på fjernbetjeningen på ledningen. Du vil mærke forskellen med det samme.

10 timers spilletid. USB-C-opladning

10 timers spilletid. USB-C-opladning

Du får 10 timers spilletid på en 2 timers opladning via USB-C. Hvis du er ved at løbe tør for strøm, giver en hurtig opladning på 15 minutter dig yderligere 1,5 time. Det flade hovedtelefonkabel sidder behageligt bag din nakke, uanset om hovedtelefonerne er i øret eller taget ud.

Sikker, fleksibel, komfortabel

Sikker, fleksibel, komfortabel

Det ovale akustiske rør og de udskiftelige ørepuder giver dig en behagelig pasform i øret. De bløde vingespidser passer perfekt lige under kanten af dit øre og giver dig et sikkert fit og bedre passiv støjisolering.

Tekniske specifikationer

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