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Udgået
TAE4205WT/00
8,2 mm drivere/lukket bagside
In-ear
Disse trådløse hovedtelefoner har 8,2 mm neodymdrivere, der giver dig klar lyd og kraftfuld bas. Når du vil have mere, skal du bare trykke på BASS boost-knappen på fjernbetjeningen på ledningen. Du vil mærke forskellen med det samme.
Du får 10 timers spilletid på en 2 timers opladning via USB-C. Hvis du er ved at løbe tør for strøm, giver en hurtig opladning på 15 minutter dig yderligere 1,5 time. Det flade hovedtelefonkabel sidder behageligt bag din nakke, uanset om hovedtelefonerne er i øret eller taget ud.
Det ovale akustiske rør og de udskiftelige ørepuder giver dig en behagelig pasform i øret. De bløde vingespidser passer perfekt lige under kanten af dit øre og giver dig et sikkert fit og bedre passiv støjisolering.
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De faktiske resultater kan variere