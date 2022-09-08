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Udgået
TAE5008WT/00
Her kommer bassen.
Nyd kraftfuld bas til alle dine sange. Disse in-ear-hovedtelefoner sidder behageligt i øret, og knapperne på ledningen gør det nemt at navigere i afspilningslister. Perfekt, når der kommer et opkald, lige når bassen banker i dit yndlingsnummer!
Kraftfuld bas
Let ørepasform
3-knapsbetjening på ledningen
USB-C-stik
Hvad er livet på farten uden din yndlingsmusik? Disse hovedtelefoner har en fyldig og markant bas fra kraftfulde 10 mm drivere. Behagelig lytteoplevelse med ørepuder, der passer perfekt.
Giv dine afspilningslister den respekt, de fortjener, ved at lytte til dem på den måde, det var tiltænkt. Hovedtelefonerne har en indbygget DAC, som forbedrer kvaliteten af det, du lytter til. Nyd hvert sekund af de sange, du elsker.
Et ovalt akustisk rør og tre størrelser af udskiftelige gummiørepuder skaber en perfekt forsegling, som du kan have på i timevis ad gangen. Nyd behagelig lytning hele dagen lang.
Anmeldelser
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.