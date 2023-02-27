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Udgået
32 mm enheder/lukket bagside
Letvægtshovedbøjle
Flad sammenfoldning
Genoplev alle dine bedste øjeblikke på dansegulvet igen og igen. 32 mm neodym-enhederne leverer stor, kraftig bas og klar lyd. Designet med lukket bagside giver fantastisk lydisolering, så du kan nyde hvert eneste sekund af dine yndlingsnumre.
Disse on-ear-hovedtelefoner fås i elegante, matte farver og har en polstret hovedbøjle, der er så let, at du næsten ikke mærker den. De bløde ørepuder er tydeligt markeret til venstre/højre øre og kan vinkles, indtil de føles helt rigtige.
Bliv opslugt af baslyden. Ørepuderne kan foldes fladt og drejes indad, så de nemt kan opbevares i lommen eller i en taske. De er lige til at folde og tage med på farten.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Philips medarbejder
Bekræftet køber
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Fordele
eifach, handlich
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Fordele
Ωραίος καθαρός ήχος.
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής