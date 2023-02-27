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  • Dine rytmer. Din stil.
  • Dine rytmer. Din stil.
  • Dine rytmer. Din stil.
  • Dine rytmer. Din stil.
  • Dine rytmer. Din stil.
  • Dine rytmer. Din stil.
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Udgået

3000 seriesHovedtelefoner med ørepuder

TAH4105WT/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rød
Rød
Sort
Sort
Dine rytmer. Din stil.
Få følelsen af, at du lige er trådt ud på dansegulvet. Disse on-ear-hovedtelefoner giver dig klar lyd og kraftfuld bas. Den polstrede hovedbøjle gør dem behagelige, og med det matte farvedesign kan du give musikken din egen stil.
Se alle fordele

Dine rytmer. Din stil.

  • 32 mm enheder/lukket bagside

  • Letvægtshovedbøjle

  • Flad sammenfoldning

Fyldig bas, klar lyd

Genoplev alle dine bedste øjeblikke på dansegulvet igen og igen. 32 mm neodym-enhederne leverer stor, kraftig bas og klar lyd. Designet med lukket bagside giver fantastisk lydisolering, så du kan nyde hvert eneste sekund af dine yndlingsnumre.

Let, justerbar og polstret hovedbøjle

Disse on-ear-hovedtelefoner fås i elegante, matte farver og har en polstret hovedbøjle, der er så let, at du næsten ikke mærker den. De bløde ørepuder er tydeligt markeret til venstre/højre øre og kan vinkles, indtil de føles helt rigtige.

Fladt foldedesign for nem opbevaring

Bliv opslugt af baslyden. Ørepuderne kan foldes fladt og drejes indad, så de nemt kan opbevares i lommen eller i en taske. De er lige til at folde og tage med på farten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Philips medarbejder

Bekræftet køber

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Fordele

eifach, handlich

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Fordele

Ωραίος καθαρός ήχος.

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

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