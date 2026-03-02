Hvis du vil have superkomfortable støjreducerende hovedtelefoner til daglig brug, skal du vælge de her. Du får fyldig lyd med dyb bas selv ved lave lydstyrker. De udskiftelige ørepuder og batteriet maksimerer komforten og ydeevnen mange år fremover.
Indhyl dig i fantastisk lyd
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Behagelig on-ear-pasform
Støjreduktion
Op til 70 timers spilletid
Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
Tilpassede 32 mm enheder og dynamisk bas giver dig tilsammen fantastisk lyd med fyldig og kraftig bas selv ved lave lydstyrker. Hvis du ser en film eller spiller, kan du aktivere en tilstand med kort ventetid i vores tilknyttede app.
Behagelig pasform og udskiftelige komponenter til mange års brug
Bløde ørepuder i imiteret læder og en blød justerbar hovedbøjle giver dig en superbehagelig pasform. For at opnå den bedste akustiske forsegling og komfort kan du udskifte ørepuderne af memoryskum, hvis de slides med tiden. Du kan også udskifte hovedtelefonernes genopladelige litium-ion-batteri, når det er udtjent.
Hør altid din musik med aktiv støjreduktion
Aktiv støjreduktion reducerer ekstern støj, så du kan fokusere på din musik, podcasts og opkald. Du kan lade den være på auto eller bruge Philips Headphones-appen til selv at justere niveauerne.
Stabil Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem parring
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.
Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at justere støjreduktion, aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.
Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.
Op til 70 timers spilletid (50 med støjreduktion)
Med støjreduktion slået fra kan du få op til 70 timers spilletid på en fuld opladning, og med støjreduktion får du op til 50 timer. Hvis du vil have et hurtigt boost, skal du blot oplade i 5 minutter for at få yderligere 4 timer.
Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.
Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.
Tekniske specifikationer
Lyd
Akustisk konstruktion
Lukket
Frekvensområde
20 - 20,000 Hz
Impedans
32 ohm
Max. belastning
10 mW
Følsomhed
113 dB (1 KHz, 1 mW)
Højttalerdiameter
32
mm
Enhedstype
Dynamisk
Tilslutningsmuligheder
Bluetooth-version
6,0
Bluetooth-profiler
A2DP
AVRCP
HFP
Maks. rækkevidde
Op til 10
m
Multipunktstilslutning
Ja
Understøttet codec
SBC
Yderemballage
Længde
21.70
cm
Antal forbrugeremballager
3
Bredde
18.50
cm
Bruttovægt
1.32
kg
Højde
25.50
cm
GTIN
1 48 95229 17756 4
Nettovægt
0.50
kg
Taravægt
0.82
kg
Komfort
Lydstyrkekontrol
Ja
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Ja
Google Fast Pair
Ja
Type af betjening
Knap
Microsoft Swift Pair
Ja
Strøm
Antal batterier
1 stk.
Opladningstid
2
time(r)
Spilletid (ANC slået til)
50
time(r)
Spilletid (ANC slået fra)
70
time(r)
Hurtig opladning
5 mins for 4 hrs
Batterivægt (i alt)
9.52
g
Batterikapacitet (hovedtelefoner)
500
mAh
Batteritype (hovedtelefoner)
Litiumpolymer (indbygget)
Emballagens mål
Højde
24.5
cm
Emballagetype
Emballage
Type af hyldeplacering
Hængende
Bredde
19.85
cm
Dybde
5.5
cm
Antal medfølgende produkter
1
EAN
48 95229 17756 7
Bruttovægt
0.332
kg
Nettovægt
0.168
kg
Taravægt
0.164
kg
Produktmål
Højde
17.84
cm
Bredde
15.84
cm
Dybde
7.37
cm
Vægt
0.156
kg
Tilbehør
Lynhåndbog
Ja
Design
Farve
Sort
Bærestil
Hovedtelefoner med krog
Sammenfoldeligt design
Flad/indad
Ørekoblingsmateriale
Syntetisk læder
Ørestykke
On-ear
Ørepudetype
Lukket bagside
Telekommunikation
Mikrofon til opkald
1 mic
8 40063 20801 8
ANC-funktioner
ANC-teknologi
FB
Mikrofon til ANC
3 mic
ANC (Aktiv støjreduktion)
Ja
Stemmeassistent
Kompatibel med stemmeassistent
Apple Siri
Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent
Tryk på multifunktionsknappen
Understøttelse af stemmeassistent
Ja
Bæredygtighed
Plastkappe
indeholder 71 % GRS-certificeret genbrugspolykarbonat TE-00132492