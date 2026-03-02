Søgeord

      Indhyl dig i fantastisk lyd

      Hvis du vil have superkomfortable støjreducerende hovedtelefoner til daglig brug, skal du vælge de her. Du får fyldig lyd med dyb bas selv ved lave lydstyrker. De udskiftelige ørepuder og batteriet maksimerer komforten og ydeevnen mange år fremover.

      Indhyl dig i fantastisk lyd

      • Naturlig lyd. Dynamisk bas
      • Behagelig on-ear-pasform
      • Støjreduktion
      • Op til 70 timers spilletid

      Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas

      Tilpassede 32 mm enheder og dynamisk bas giver dig tilsammen fantastisk lyd med fyldig og kraftig bas selv ved lave lydstyrker. Hvis du ser en film eller spiller, kan du aktivere en tilstand med kort ventetid i vores tilknyttede app.

      Behagelig pasform og udskiftelige komponenter til mange års brug

      Bløde ørepuder i imiteret læder og en blød justerbar hovedbøjle giver dig en superbehagelig pasform. For at opnå den bedste akustiske forsegling og komfort kan du udskifte ørepuderne af memoryskum, hvis de slides med tiden. Du kan også udskifte hovedtelefonernes genopladelige litium-ion-batteri, når det er udtjent.

      Hør altid din musik med aktiv støjreduktion

      Aktiv støjreduktion reducerer ekstern støj, så du kan fokusere på din musik, podcasts og opkald. Du kan lade den være på auto eller bruge Philips Headphones-appen til selv at justere niveauerne.

      Stabil Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem parring

      Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.

      Op til 70 timers spilletid (50 med støjreduktion)

      Med støjreduktion slået fra kan du få op til 70 timers spilletid på en fuld opladning, og med støjreduktion får du op til 50 timer. Hvis du vil have et hurtigt boost, skal du blot oplade i 5 minutter for at få yderligere 4 timer.

      Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

      Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

      Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse

      Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at justere støjreduktion, aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.

      Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

      De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

      GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

      Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

      Tekniske specifikationer

      • Lyd

        Akustisk konstruktion
        Lukket
        Frekvensområde
        20 - 20,000 Hz
        Impedans
        32 ohm
        Max. belastning
        10 mW
        Følsomhed
        113 dB (1 KHz, 1 mW)
        Højttalerdiameter
        32  mm
        Enhedstype
        Dynamisk

      • Tilslutningsmuligheder

        Bluetooth-version
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maks. rækkevidde
        Op til 10  m
        Multipoint-tilslutning
        Ja
        Understøttet codec
        SBC

      • Yderemballage

        Længde
        21.70  cm
        Antal forbrugeremballager
        3
        Bredde
        18.50  cm
        Bruttovægt
        1.32  kg
        Højde
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17757 1
        Nettovægt
        0.50  kg
        Taravægt
        0.82  kg

      • Komfort

        Lydstyrkekontrol
        Ja
        Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Firmwareopdateringer er mulige
        Ja
        Type af betjening
        Knap
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Strøm

        Antal batterier
        1 stk.
        Opladningstid
        2  time(r)
        Spilletid (ANC slået til)
        50  time(r)
        Spilletid (ANC slået fra)
        70  time(r)
        Hurtig opladning
        5 mins for 4 hrs
        Batterivægt (i alt)
        9.52  g
        Batterikapacitet (hovedtelefoner)
        500  mAh
        Batteritype (hovedtelefoner)
        Litiumpolymer (indbygget)

      • Emballagens mål

        Højde
        24.5  cm
        Emballagetype
        Emballage
        Type af hyldeplacering
        Hængende
        Bredde
        19.85  cm
        Dybde
        5.5  cm
        Antal medfølgende produkter
        1
        EAN
        48 95229 17757 4
        Bruttovægt
        0.332  kg
        Nettovægt
        0.168  kg
        Taravægt
        0.164  kg

      • Produktmål

        Højde
        17.84  cm
        Bredde
        15.84  cm
        Dybde
        7.37  cm
        Vægt
        0.156  kg

      • Tilbehør

        Lynhåndbog
        Ja

      • Design

        Farve
        Hvid
        Bærestil
        Hovedtelefoner med krog
        Sammenfoldeligt design
        Flad/indad
        Ørekoblingsmateriale
        Syntetisk læder
        Ørestykke
        On-ear
        Ørepudetype
        Lukket bagside

      • Telekommunikation

        Mikrofon til opkald
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20802 5

      • ANC-funktioner

        ANC-teknologi
        FB
        Mikrofon til ANC
        3 mic
        ANC (Aktiv støjreduktion)
        Ja

      • Stemmeassistent

        Kompatibel med stemmeassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering af stemmeassistent
        Tryk på multifunktionsknappen
        Understøttelse af stemmeassistent
        Ja

      • Bæredygtighed

        Plastkappe
        indeholder 71 % GRS-certificeret genbrugspolykarbonat TE-00132492

