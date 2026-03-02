Hvis du vil have superkomfortable støjreducerende hovedtelefoner til daglig brug, skal du vælge de her. Du får fyldig lyd med dyb bas selv ved lave lydstyrker. De udskiftelige ørepuder og batteriet maksimerer komforten og ydeevnen mange år fremover.
Indhyl dig i fantastisk lyd
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Behagelig on-ear-pasform
Støjreduktion
Op til 70 timers spilletid
Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
Tilpassede 32 mm enheder og dynamisk bas giver dig tilsammen fantastisk lyd med fyldig og kraftig bas selv ved lave lydstyrker. Hvis du ser en film eller spiller, kan du aktivere en tilstand med kort ventetid i vores tilknyttede app.
Behagelig pasform og udskiftelige komponenter til mange års brug
Bløde ørepuder i imiteret læder og en blød justerbar hovedbøjle giver dig en superbehagelig pasform. For at opnå den bedste akustiske forsegling og komfort kan du udskifte ørepuderne af memoryskum, hvis de slides med tiden. Du kan også udskifte hovedtelefonernes genopladelige litium-ion-batteri, når det er udtjent.
Hør altid din musik med aktiv støjreduktion
Aktiv støjreduktion reducerer ekstern støj, så du kan fokusere på din musik, podcasts og opkald. Du kan lade den være på auto eller bruge Philips Headphones-appen til selv at justere niveauerne.
Stabil Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem parring
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.
Op til 70 timers spilletid (50 med støjreduktion)
Med støjreduktion slået fra kan du få op til 70 timers spilletid på en fuld opladning, og med støjreduktion får du op til 50 timer. Hvis du vil have et hurtigt boost, skal du blot oplade i 5 minutter for at få yderligere 4 timer.
Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger
Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. En mikrofon opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.
Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at justere støjreduktion, aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.
Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.