Teknologi med 5 mikrofoner. Tydelige opkald, selv i støjende omgivelser

Disse hovedtelefoner har en opsætning med fem mikrofoner, og to af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du er på en travl gade i byen på en meget blæsende dag, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.