      Trådløse over-ear-hovedtelefoner

      TAH6000BK/00

      Fordyb dig i komfort

      Bevar fokus med de adaptive støjreducerende over-ear-hovedtelefoner, der er designet til mange års behagelig brug. Brug dem trådløst for at fordybe dig i varm, naturlig lyd på farten. Eller tilslut et kabel, og fordyb dig i lyd i høj opløsning.

      Fordyb dig i komfort

      • Naturlig lyd. Dynamisk bas
      • Behagelig over-ear-pasform
      • Adaptiv støjreduktion
      • Op til 80 timers spilletid

      Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke. Lyt trådløst eller med kabel

      Tilpassede 40 mm enheder og dynamisk bas giver dig tilsammen fantastisk lyd med fyldig bas selv ved lave lydstyrker. Hvis du vil nyde lyd i høj opløsning, kan du lytte via kablet via 3,5 mm lydkablet (medfølger) eller via USB-C.

      Fordyb dig med adaptiv støjreduktion

      Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

      Komfortabel pasform og udskiftelige komponenter til mange års brug

      Bløde ørepuder i imiteret læder og en blød justerbar hovedbøjle giver dig en superbehagelig pasform. For at opnå den bedste akustiske forsegling og komfort kan du udskifte ørepuderne af memoryskum, hvis de slides med tiden. Du kan også udskifte hovedtelefonernes genopladelige litium-ion-batteri, når det er udtjent.

      Stabil Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem parring

      Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.

      Op til 80 timers spilletid (50 med støjreduktion)

      Med støjreduktion slået fra kan du få op til 80 timers spilletid på en fuld opladning, og med støjreduktion får du op til 50 timer. Hvis du vil have et hurtigt boost, skal du blot oplade i 5 minutter for at få yderligere 4 timer.

      Teknologi med 5 mikrofoner. Tydelige opkald, selv i støjende omgivelser

      Disse hovedtelefoner har en opsætning med fem mikrofoner, og to af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du er på en travl gade i byen på en meget blæsende dag, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.

      Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse

      Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at justere støjreduktion, aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.

      Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

      De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

      GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

      Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

      Tekniske specifikationer

      • Lyd

        Akustisk konstruktion
        Lukket
        Frekvensområde
        20 - 40,000 Hz
        Impedans
        16 ohm
        Følsomhed
        108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Højttalerdiameter
        40  mm
        Max. belastning
        30  mW
        Enhedstype
        Dynamisk
        Lyd i høj opløsning
        Ja

      • Tilslutningsmuligheder

        Bluetooth-version
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maks. rækkevidde
        Op til 10  m
        Multipoint-tilslutning
        Ja
        Understøttet codec
        SBC
        Hovedtelefonstik
        3.5  mm

      • Yderemballage

        Længde
        22.40  cm
        Antal forbrugeremballager
        3
        Bredde
        22.00  cm
        Bruttovægt
        1.65  kg
        Højde
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Nettovægt
        0.81  kg
        Taravægt
        0.84  kg

      • Komfort

        Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Firmwareopdateringer er mulige
        Ja
        Type af betjening
        Knap
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Strøm

        Antal batterier
        1 stk.
        Opladningstid
        2  time(r)
        Spilletid (ANC slået til)
        50  time(r)
        Spilletid (ANC slået fra)
        80  time(r)
        Hurtig opladning
        15 mins for 4 hrs
        Batterivægt (i alt)
        14.8  g
        Batterikapacitet (hovedtelefoner)
        720  mAh
        Batteritype (hovedtelefoner)
        Litiumpolymer (indbygget)

      • Emballagens mål

        Højde
        25  cm
        Emballagetype
        Emballage
        Type af hyldeplacering
        Hængende
        Bredde
        21.2  cm
        Dybde
        6.9  cm
        Antal medfølgende produkter
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Bruttovægt
        0.500  kg
        Nettovægt
        0.270  kg
        Taravægt
        0.230  kg

      • Produktmål

        Højde
        19.20  cm
        Bredde
        16.60  cm
        Dybde
        8.20  cm
        Vægt
        0.024  kg

      • Tilbehør

        Lydkabel
        3,5 mm stereokabel, L=1,0 m
        Lynhåndbog
        Ja

      • Design

        Farve
        Sort
        Bærestil
        Hovedtelefoner med krog
        Sammenfoldeligt design
        Flad/indad
        Ørekoblingsmateriale
        Syntetisk læder
        Ørestykke
        Over-ear
        Ørepudetype
        Lukket bagside

      • Telekommunikation

        Mikrofon til opkald
        2 mics
        Reduktion af vindstøj
        Ja

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • ANC-funktioner

        ANC-teknologi
        Hybrid, ANC Pro
        Opmærksomhedstilstand
        Ja
        Adaptiv ANC
        Ja
        Mikrofon til ANC
        3 mic
        ANC (Aktiv støjreduktion)
        Ja

      • Stemmeassistent

        Kompatibel med stemmeassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering af stemmeassistent
        Tryk på multifunktionsknappen
        Understøttelse af stemmeassistent
        Ja

      • Bæredygtighed

        Plastkappe
        indeholder 52 % GRS-certificeret genbrugspolykarbonat TE-00132492

