Bevar fokus med de adaptive støjreducerende over-ear-hovedtelefoner, der er designet til mange års behagelig brug. Brug dem trådløst for at fordybe dig i varm, naturlig lyd på farten. Eller tilslut et kabel, og fordyb dig i lyd i høj opløsning.Se alle fordelene
Tilpassede 40 mm enheder og dynamisk bas giver dig tilsammen fantastisk lyd med fyldig bas selv ved lave lydstyrker. Hvis du vil nyde lyd i høj opløsning, kan du lytte via kablet via 3,5 mm lydkablet (medfølger) eller via USB-C.
Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.
Bløde ørepuder i imiteret læder og en blød justerbar hovedbøjle giver dig en superbehagelig pasform. For at opnå den bedste akustiske forsegling og komfort kan du udskifte ørepuderne af memoryskum, hvis de slides med tiden. Du kan også udskifte hovedtelefonernes genopladelige litium-ion-batteri, når det er udtjent.
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.
Med støjreduktion slået fra kan du få op til 80 timers spilletid på en fuld opladning, og med støjreduktion får du op til 50 timer. Hvis du vil have et hurtigt boost, skal du blot oplade i 5 minutter for at få yderligere 4 timer.
Disse hovedtelefoner har en opsætning med fem mikrofoner, og to af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du er på en travl gade i byen på en meget blæsende dag, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.
Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at justere støjreduktion, aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.
De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.
Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.
