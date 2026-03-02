Nyd ægte trådløse øretelefoner, der føles lettere, passer bedre og lyder fantastisk. Med aktiv støjreduktion kan du lytte uden forstyrrelser, mens teksturerede ørepropper holder øretelefonerne behageligt på plads.
Eliminer støj, perfekt pasform
Små øretelefoner. Behagelig pasform
Aktiv støjreduktion
Teknologi med 4 mikrofoner
Naturlig lyd. Dynamisk bas
Fantastisk lyd fra øretelefoner, der sidder perfekt
Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Funktioner som Dynamic Bass giver dig mulighed for at nyde den fulde kraft af dine yndlingssange, selv når du lytter ved lave niveauer.
Hør altid din musik med aktiv støjreduktion
Aktiv støjreduktion reducerer ekstern støj, så du kan fokusere på din musik, podcasts og opkald. Du kan slå den til eller fra via øretelefonerne eller vores tilhørende app, og opmærksomhedstilstand lader udefrakommende lyde trænge igennem igen.
Teknologi med 4 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på travle steder
Disse hovedtelefoner har en opsætning med fire mikrofoner, og to af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på travl café, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.
Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem parring
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.
IPX4-bestandig over for stænk og sved
Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er bestandige over for stænk, så de ikke har noget imod en smule regn! Bruger du dem på en varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.
Kompakt opladeretui med hul til bærestrop
Det lille opladeretui kan nemt være i en lomme, eller du kan fastgøre en strop i hullet til bærestrop og lade etuiet hænge på din taske eller bæltestrop. Monotilstand betyder, at du kan bruge en af øretelefonerne, mens den anden oplader.
Op til 36 timers spilletid med etuiet
Med støjreduktion slået fra får du 8 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 28 timer fra opladeretuiet (med støjreduktion slået til får du 6 timer og yderligere 21 fra etuiet). Få et hurtigt boost ved at oplade øretelefonerne i 10 minutter i etuiet for at få 2 ekstra timer. Selve etuiet kan genoplades via USB-C.
Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.
Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.