      Ægte trådløse hovedtelefoner

      TAT2200BK/00

      Eliminer støj, perfekt pasform

      Nyd ægte trådløse øretelefoner, der føles lettere, passer bedre og lyder fantastisk. Med aktiv støjreduktion kan du lytte uden forstyrrelser, mens teksturerede ørepropper holder øretelefonerne behageligt på plads.

      Se alle fordelene

      Dette produkt
      Ægte trådløse hovedtelefoner
      Ægte trådløse hovedtelefoner

      • Små øretelefoner. Behagelig pasform
      • Aktiv støjreduktion
      • Teknologi med 4 mikrofoner
      • Naturlig lyd. Dynamisk bas

      Fantastisk lyd fra øretelefoner, der sidder perfekt

      Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Funktioner som Dynamic Bass giver dig mulighed for at nyde den fulde kraft af dine yndlingssange, selv når du lytter ved lave niveauer.

      Hør altid din musik med aktiv støjreduktion

      Aktiv støjreduktion reducerer ekstern støj, så du kan fokusere på din musik, podcasts og opkald. Du kan slå den til eller fra via øretelefonerne eller vores tilhørende app, og opmærksomhedstilstand lader udefrakommende lyde trænge igennem igen.

      Teknologi med 4 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på travle steder

      Disse hovedtelefoner har en opsætning med fire mikrofoner, og to af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på travl café, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.

      Bluetooth®-multipunktsforbindelse og nem parring

      Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enheder giver dig mulighed for at streame uden generende udfald i lyden, og du kan oprette forbindelse til to enheder på én gang. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair understøttes også.

      IPX4-bestandig over for stænk og sved

      Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er bestandige over for stænk, så de ikke har noget imod en smule regn! Bruger du dem på en varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

      Kompakt opladeretui med hul til bærestrop

      Det lille opladeretui kan nemt være i en lomme, eller du kan fastgøre en strop i hullet til bærestrop og lade etuiet hænge på din taske eller bæltestrop. Monotilstand betyder, at du kan bruge en af øretelefonerne, mens den anden oplader.

      Op til 36 timers spilletid med etuiet

      Med støjreduktion slået fra får du 8 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 28 timer fra opladeretuiet (med støjreduktion slået til får du 6 timer og yderligere 21 fra etuiet). Få et hurtigt boost ved at oplade øretelefonerne i 10 minutter i etuiet for at få 2 ekstra timer. Selve etuiet kan genoplades via USB-C.

      Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse

      Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.

      Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

      De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

      GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

      Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

      Tekniske specifikationer

      • Lyd

        Frekvensområde
        20 - 20,000 Hz
        Højttalerdiameter
        10 mm
        Impedans
        16 ohm
        Max. belastning
        3 mW
        Følsomhed
        105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
        Enhedstype
        Dynamisk

      • Tilslutningsmuligheder

        Bluetooth-version
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maks. rækkevidde
        Op til 10  m
        Multipoint-tilslutning
        Ja
        Understøttet codec
        SBC

      • Yderemballage

        Længde
        43.50  cm
        Antal forbrugeremballager
        24
        Bredde
        24.50  cm
        Bruttovægt
        2.95  kg
        Højde
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17812 7
        Nettovægt
        1.42  kg
        Taravægt
        1.53  kg

      • Komfort

        Lydstyrkekontrol
        Ja
        Vandbestandighed
        IPX4
        Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
        Ja
        Monotilstand for TWS
        Ja
        Firmwareopdateringer er mulige
        Ja
        Type af betjening
        Føl
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Indvendig emballage

        Længde
        11.30  cm
        Antal forbrugeremballager
        3
        Bredde
        10.40  cm
        Højde
        10.00  cm
        Nettovægt
        0.18  kg
        Bruttovægt
        0.32  kg
        Taravægt
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17812 4

      • Strøm

        Antal batterier
        3 stk.
        Opladningstid
        2  time(r)
        Spilletid (ANC slået til)
        6 + 21  time(r)
        Spilletid (ANC slået fra)
        8 + 28  time(r)
        Hurtig opladning
        10 mins for 2 hrs
        Batteritype (opladeretui)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batteritype (øretelefoner)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterivægt (i alt)
        10.1  g
        Batterikapacitet (etui)
        410  mAh
        Batterikapacitet (øretelefoner)
        50  mAh

      • Emballagens mål

        Højde
        11.2  cm
        Emballagetype
        Emballage
        Type af hyldeplacering
        Hængende
        Bredde
        9.6  cm
        Dybde
        3.4  cm
        Antal medfølgende produkter
        1
        EAN
        48 95229 17812 0
        Bruttovægt
        0.085  kg
        Nettovægt
        0.059  kg
        Taravægt
        0.026  kg

      • Tilbehør

        Lynhåndbog
        Ja
        Ørepropper
        3 par (S/M/L)
        Opladeretui
        Ja

      • Design

        Farve
        Sort
        Bærestil
        In-ear
        Ørekoblingsmateriale
        Silikone
        Ørestykke
        In-ear
        In-ear-monteringstype
        Ørepude af silikone

      • Telekommunikation

        Mikrofon til opkald
        2 mics for each side

      • Mål

        Mål på opladeretui (BxDxH)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Mål på øretelefoner (BxDxH)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Samlet vægt
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20821 6

      • ANC-funktioner

        ANC-teknologi
        FF
        Opmærksomhedstilstand
        Ja
        Mikrofon til ANC
        2 mic
        ANC (Aktiv støjreduktion)
        Ja

      • Stemmeassistent

        Kompatibel med stemmeassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering af stemmeassistent
        Multifunktionel berøring
        Understøttelse af stemmeassistent
        Ja

      • Bæredygtighed

        Plastkappe
        indeholder 55 % GRS-certificeret genbrugspolykarbonat TE-00132492

