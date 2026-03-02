Teknologi med 4 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på travle steder

Disse hovedtelefoner har en opsætning med fire mikrofoner, og to af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på travl café, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.