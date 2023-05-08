Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
TAT2205BK/00
6 mm enheder/lukket bagside
Bluetooth®
Det lille opladeretui kunne ikke være mere praktisk, og disse trådløse hovedtelefoner er også modstandsdygtige over for stænk fra alle retninger. En smule sved gør ingenting, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.
Tag på tur med mulighed for flere opladninger i lommen. Du får op til 4 timers spilletid på en enkelt opladning plus 8 ekstra timer fra et fuldt opladet etui. En kort opladning fra etuiet på 15 minutter giver dig en times spilletid. En fuld opladning fra etuiet tager 2 timer via USB-C.
Du får fantastisk lyd fra 6 mm neodym-driverne, og du får det bedste ud af din musik med høj komfort takket være det behagelige letvægtsdesign. Bløde, udskiftelige ørepuder hjælper dig med at finde en behagelig pasform i øret.
3.6
ud af 5
32
Anmeldelser
FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Odin64
13/03/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Super Gerät mit top klang
Es ist ein wirklich guter Glang und auch der Sitz im Ohr ist sehen gut
Fordele
Klein und günstig
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Sunny241804
05/02/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Tolles produkt
Klasse Produkt,guter Klang ohne Zuviel Bass. Ich schaue gerne Filme und Serien ab und zu höre ich damit Musik. Der Akku hält lange. Sie halten gut im Ohr. Ich bin sehr zufrieden .
Fordele
Guter Klang, langer Akku, halten gut.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer