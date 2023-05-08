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Udgået

2000 seriesTrue Wireless in-ear-hovedtelefoner

TAT2205RD/00

3.6
| (32) Anmeldelser

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Rød
Rød
Sort
Sort
Altid klar
Er der noget mere praktisk end ægte trådløse hovedtelefoner med et opladeretui, der kan være i lommen på dine slimfit-jeans? Disse stænk- og svedafvisende in-ear-hovedtelefoner giver dig fantastisk lyd og op til 12 timers spilletid.
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Altid klar

  • 6 mm enheder/lukket bagside

  • Bluetooth®

IPX4-klassificeret modstandsdygtighed overfor stænk og sved

Det lille opladeretui kunne ikke være mere praktisk, og disse trådløse hovedtelefoner er også modstandsdygtige over for stænk fra alle retninger. En smule sved gør ingenting, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.

Kompakt opladeretui til op til 12 timers spilletid

Tag på tur med mulighed for flere opladninger i lommen. Du får op til 4 timers spilletid på en enkelt opladning plus 8 ekstra timer fra et fuldt opladet etui. En kort opladning fra etuiet på 15 minutter giver dig en times spilletid. En fuld opladning fra etuiet tager 2 timer via USB-C.

En sikker og komfortabel pasform

Du får fantastisk lyd fra 6 mm neodym-driverne, og du får det bedste ud af din musik med høj komfort takket være det behagelige letvægtsdesign. Bløde, udskiftelige ørepuder hjælper dig med at finde en behagelig pasform i øret.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

32

Anmeldelser

08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

13/03/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super Gerät mit top klang

Es ist ein wirklich guter Glang und auch der Sitz im Ohr ist sehen gut

Fordele

Klein und günstig

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

05/02/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Tolles produkt

Klasse Produkt,guter Klang ohne Zuviel Bass. Ich schaue gerne Filme und Serien ab und zu höre ich damit Musik. Der Akku hält lange. Sie halten gut im Ohr. Ich bin sehr zufrieden .

Fordele

Guter Klang, langer Akku, halten gut.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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