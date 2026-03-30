      Ægte trådløse hovedtelefoner

      TAT3000BK/00

      Samlet vurdering / 5
      Skab stemning, behagelig pasform

      Lyt frit med ægte trådløse øretelefoner, der føles lettere, sidder bedre, og som har fyldig, varm og detaljeret lyd. Adaptiv støjreduktion reagerer på dine omgivelser, mens Cafe- og Lounge-tilstandene skubber musikken i baggrunden og sætter stemningen.

      • Små øretelefoner. Behagelig pasform.
      • Adaptiv støjreduktion
      • Teknologi med 6 mikrofoner
      • Detaljeret, naturlig lyd

      Detaljeret lyd, komfortabel pasform og Spatial Audio-tilstande

      Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Philips Spatial Audio-funktioner omfatter Café- og Lounge-tilstande, der får din musik til at lyde som en del af baggrundsstemningen: fantastisk til at fokusere på en opgave, mens du lytter.

      Fordyb dig med adaptiv støjreduktion

      Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

      Bluetooth®-multipunktstilslutning og Auracast™

      Bluetooth® 6.0 sikrer en hurtig og stabil forbindelse, og understøttelse af Auracast™ giver dig mulighed for at lytte til offentlige udsendelser på dine rejser. Du kan oprette forbindelse til to Bluetooth®-enheder på én gang og styre tilsluttede enheder via vores app, og Microsoft Swift Pair gør livet nemt for Windows-brugere.

      Teknologi med 6 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på overfyldte steder

      Disse hovedtelefoner har en opsætning med seks mikrofoner, og tre af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på en travl café, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.

      IPX4-bestandig over for stænk og sved

      Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er bestandige over for stænk, så de ikke har noget imod en smule regn! Bruger du dem på en varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

      Op til 48 timers spilletid. Opladningsetui i lommestørrelse

      Med støjreduktion slået fra får du 12 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 36 timer fra det kompakte opladeretui (med støjreduktion slået til får du 8 timer og yderligere 24 fra etuiet). Få et hurtigt boost ved at oplade øretelefonerne i 10 minutter for at få 2 ekstra timer. Selve etuiet kan genoplades via USB-C.

      Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse

      Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.

      Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur

      De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

      GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

      Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

      Tekniske specifikationer

      • Lyd

        Frekvensområde
        20 - 20,000 Hz
        Højttalerdiameter
        10 mm
        Impedans
        32 ohm
        Max. belastning
        5 mW
        Følsomhed
        106 dB (1 KHz, 179 mV)
        Enhedstype
        Dynamisk

      • Tilslutningsmuligheder

        Bluetooth-version
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Maks. rækkevidde
        Op til 10  m
        Multipunktstilslutning
        Ja
        Understøttet codec
        • SBC
        • LC3

      • Yderemballage

        Længde
        26.50  cm
        Antal forbrugeremballager
        24
        Bredde
        23.00  cm
        Bruttovægt
        3.05  kg
        Højde
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17894 3
        Nettovægt
        1.57  kg
        Taravægt
        1.48  kg

      • Komfort

        Lydstyrkekontrol
        Ja
        Vandbestandighed
        IPX4
        Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
        Ja
        Monotilstand for TWS
        Ja
        Firmwareopdateringer er mulige
        Ja
        Type af betjening
        Føl
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Indvendig emballage

        Længde
        12.30  cm
        Antal forbrugeremballager
        3
        Bredde
        10.05  cm
        Højde
        10.00  cm
        Nettovægt
        0.20  kg
        Bruttovægt
        0.336  kg
        Taravægt
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17894 0

      • Strøm

        Antal batterier
        3 stk.
        Opladningstid
        2  time(r)
        Spilletid (ANC slået til)
        8 + 24  time(r)
        Spilletid (ANC slået fra)
        12 + 36  time(r)
        Hurtig opladning
        10 mins for 2 hrs
        Batteritype (opladeretui)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batteritype (øretelefoner)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterivægt (i alt)
        13.27  g
        Batterikapacitet (etui)
        600  mAh
        Batterikapacitet (øretelefoner)
        60  mAh

      • Emballagens mål

        Højde
        10.9  cm
        Emballagetype
        Emballage
        Type af hyldeplacering
        Hængende
        Bredde
        9.6  cm
        Dybde
        3.55  cm
        Antal medfølgende produkter
        1
        EAN
        48 95229 17894 6
        Bruttovægt
        0.093  kg
        Nettovægt
        0.066  kg
        Taravægt
        0.027  kg

      • Tilbehør

        Lynhåndbog
        Ja
        Ørepropper
        3 par (S/M/L)
        Opladeretui
        Ja

      • Design

        Farve
        Sort
        Bærestil
        In-ear
        Ørekoblingsmateriale
        Silikone
        Ørestykke
        In-ear
        In-ear-monteringstype
        Ørepude af silikone

      • Telekommunikation

        Mikrofon til opkald
        3 mics for each side

      • Mål

        Mål på opladeretui (BxDxH)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Mål på øretelefoner (BxDxH)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Samlet vægt
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20826 1

      • ANC-funktioner

        ANC-teknologi
        Hybrid
        Opmærksomhedstilstand
        Ja
        Adaptiv ANC
        Ja
        Mikrofon til ANC
        2 mic
        ANC (Aktiv støjreduktion)
        Ja

      • Stemmeassistent

        Kompatibel med stemmeassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering af stemmeassistent
        Multifunktionel berøring
        Understøttelse af stemmeassistent
        Ja

      • Bæredygtighed

        Plastkappe
        indeholder 57 % genbrugspolykarbonat TE-00132492

