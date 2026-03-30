Lyt frit med ægte trådløse øretelefoner, der føles lettere, sidder bedre, og som har fyldig, varm og detaljeret lyd. Adaptiv støjreduktion reagerer på dine omgivelser, mens Cafe- og Lounge-tilstandene skubber musikken i baggrunden og sætter stemningen.
Detaljeret lyd, komfortabel pasform og Spatial Audio-tilstande
Teksturerede SecureFit-ørepropper giver dig en pasform, der føles lettere og mere behagelig, samtidig med at de skaber en god forsegling, der giver endnu bedre lyd. Philips Spatial Audio-funktioner omfatter Café- og Lounge-tilstande, der får din musik til at lyde som en del af baggrundsstemningen: fantastisk til at fokusere på en opgave, mens du lytter.
Fordyb dig med adaptiv støjreduktion
Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.
Bluetooth®-multipunktstilslutning og Auracast™
Bluetooth® 6.0 sikrer en hurtig og stabil forbindelse, og understøttelse af Auracast™ giver dig mulighed for at lytte til offentlige udsendelser på dine rejser. Du kan oprette forbindelse til to Bluetooth®-enheder på én gang og styre tilsluttede enheder via vores app, og Microsoft Swift Pair gør livet nemt for Windows-brugere.
Teknologi med 6 mikrofoner. Tydelige opkald, selv på overfyldte steder
Disse hovedtelefoner har en opsætning med seks mikrofoner, og tre af disse mikrofoner plus en AI-støjreduktionsalgoritme giver dig tilsammen tydelige opkald. Selv hvis du sidder på en travl café, går din stemme tydeligt igennem, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.
IPX4-bestandig over for stænk og sved
Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er bestandige over for stænk, så de ikke har noget imod en smule regn! Bruger du dem på en varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.
Op til 48 timers spilletid. Opladningsetui i lommestørrelse
Med støjreduktion slået fra får du 12 timers spilletid på en fuld opladning og yderligere 36 timer fra det kompakte opladeretui (med støjreduktion slået til får du 8 timer og yderligere 24 fra etuiet). Få et hurtigt boost ved at oplade øretelefonerne i 10 minutter for at få 2 ekstra timer. Selve etuiet kan genoplades via USB-C.
Philips Headphones-app. Tilpas din oplevelse
Synes du, at din musik mangler noget? Vores tilhørende app har EQ, som er en intuitiv equalizer, der giver dig mulighed for at justere lyden og udforske forskellige EQ-indstillinger. Du kan også bruge appen til at aktivere dynamisk bas, administrere tilsluttede enheder, opdatere firmware og meget mere.
Varm, naturlig lyd. Philips-lydsignatur
De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm og naturlig lyd med dyb bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.