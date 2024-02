2 indbyggede ENC-mikrofoner giver tydelige opkald

ENC gør brug af en dobbelt-mikrofon og en støjreducerende algoritme for at give dig fantastisk opkaldskvalitet. To mikrofoner reducerer effektivt den omgivende støj, så I kan høre hinanden klart og tydeligt. Disse ægte trådløse hovedtelefoner giver dig mulighed for at kommunikere klart og tydeligt hver gang.