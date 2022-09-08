Længstvarende Turbo-tilstand, mere end 125 m² på én opladning

Hvis du vil have den bedste ydelse, skal du altid indstille din rengøringsenhed til MAX-indstillingen. Med en ledningsfri støvsuger er det ikke altid muligt, da driftstiden i TURBO er forholdsvis kort. Hvad hvis du kunne have en ledningsfri støvsuger, der kunne arbejde længe nok til at støvsuge hele dit hus? Takket være den længste MAX*-driftstid i en skaftstøvsuger med den nyeste generation af Litium-ion-batterier kan du rengøre mere end 125 m² på én opladning.