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  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.
  • Komplet rengøring af huset.

Udgået

8000 SeriesLedningsfri, håndstøvsuger med skaft

XC8043/01

Komplet rengøring af huset.
Rengør hele dit hjem med maksimal effekt på en enkelt opladning med Philips Cordless Vacuum 8000 Series. Det er den eneste genopladelige, kraftige støvsuger med skaft, der rengør mere end 125 m² på én opladning* takket være 360° mundstykket.
Se alle fordele

Langvarig maksimal effekt*.

Komplet rengøring af huset.

  • Mundstykke til 360° sugning

  • Op til 70 min, 28 min med Turbo

  • Mini-turbobørste

Længstvarende Turbo-tilstand, mere end 125 m² på én opladning

Længstvarende Turbo-tilstand, mere end 125 m² på én opladning

Hvis du vil have den bedste ydelse, skal du altid indstille din rengøringsenhed til MAX-indstillingen. Med en ledningsfri støvsuger er det ikke altid muligt, da driftstiden i TURBO er forholdsvis kort. Hvad hvis du kunne have en ledningsfri støvsuger, der kunne arbejde længe nok til at støvsuge hele dit hus? Takket være den længste MAX*-driftstid i en skaftstøvsuger med den nyeste generation af Litium-ion-batterier kan du rengøre mere end 125 m² på én opladning.

Lithium-ion-batteri holder i op til 70 minutter

Lithium-ion-batteri holder i op til 70 minutter

Forskellige behov kræver forskellige muligheder. Vores holdbare og langvarige 25,2 V Lithium-ion-batterier giver dig op til 70 minutters rengøringstid i ECO-tilstand, 35 minutter i Normal-tilstand, og 28 minutter i Turbo-tilstand, før du skal genoplade.

360° mundstykke opfanger op til 99.7 % af støv og snavs*

360° mundstykke opfanger op til 99.7 % af støv og snavs*

Når du gør rent, vil du altid gerne være sikker på, at alt, der er på gulvet, suges op første gang uden at skulle køre over samme overflade mere end én gang. Det universelle 360° mundstykke fanger op til 99,7% af støv og snavs i hvert strøg uden at efterlade noget på gulvet! Takket være dens patenterede 360° sugeteknologi, fanger den mere støv og snavs op fra alle sider af mundstykket, hvilket gør, at alle dine bevægelser tæller!

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i forhold til de 10 bedst sælgende ledningsfri støvsugere med skaft > 300 euro i Tyskland juni MAT 2019

  2. Driftstid og dækning er baseret på Philips' interne sporingsmetode.

  3. Testet ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs baseret på IEC60312-1. Jan 2018. Ét strøg er baglæns og forlæns