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Udgået
XC8043/01
Mundstykke til 360° sugning
Op til 70 min, 28 min med Turbo
Mini-turbobørste
Hvis du vil have den bedste ydelse, skal du altid indstille din rengøringsenhed til MAX-indstillingen. Med en ledningsfri støvsuger er det ikke altid muligt, da driftstiden i TURBO er forholdsvis kort. Hvad hvis du kunne have en ledningsfri støvsuger, der kunne arbejde længe nok til at støvsuge hele dit hus? Takket være den længste MAX*-driftstid i en skaftstøvsuger med den nyeste generation af Litium-ion-batterier kan du rengøre mere end 125 m² på én opladning.
Forskellige behov kræver forskellige muligheder. Vores holdbare og langvarige 25,2 V Lithium-ion-batterier giver dig op til 70 minutters rengøringstid i ECO-tilstand, 35 minutter i Normal-tilstand, og 28 minutter i Turbo-tilstand, før du skal genoplade.
Når du gør rent, vil du altid gerne være sikker på, at alt, der er på gulvet, suges op første gang uden at skulle køre over samme overflade mere end én gang. Det universelle 360° mundstykke fanger op til 99,7% af støv og snavs i hvert strøg uden at efterlade noget på gulvet! Takket være dens patenterede 360° sugeteknologi, fanger den mere støv og snavs op fra alle sider af mundstykket, hvilket gør, at alle dine bevægelser tæller!
Anmeldelser
Testet i forhold til de 10 bedst sælgende ledningsfri støvsugere med skaft > 300 euro i Tyskland juni MAT 2019
Driftstid og dækning er baseret på Philips' interne sporingsmetode.
Testet ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs baseret på IEC60312-1. Jan 2018. Ét strøg er baglæns og forlæns