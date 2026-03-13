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8000 Series Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft
Udgået
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XC8043/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips 8000 Series Cordless Stick vacuum cleaner XC8049; XC8047; XC8045; XC8043
Alle (6)
Hvornår skal jeg rengøre/udskifte kluden på mit ledningsfri Philips-støvsuger
Hvordan bruges menuen til min trådløse Philips-støvsuger i 7000/8000-serien?
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Sådan udskifter du batteriet på din trådløse Philips-støvsuger
Ledningsfri støvsuger i 8000-serienMUNDSTYKKE, GLACIER
Integreret børste
Vægmonteringsenhed
Cordless Vacuum 8000 SeriesRør SpeedPro Max 8000
SpeedPro MaxPowerCyclone
Beholdermontering
Låg til støvbeholder
Tilbehør til ledningsfri støvsugerBilrengøringssæt
25,2 V adapter
Børsteenhed til mundstykke
Rør
Filterenhed
Min trådløse Philips-støvsuger udsender en usædvanlig lyd
Min trådløse Philips-støvsuger tænder ikke
Sådan rengøres din ledningsfri Philips-støvsuger i 8000-serien
Min ledningsfri Philips-støvsuger løber hurtigt tør for batteri
Min ledningsfrie Philips 8000-støvsuger har lav sugefunktion
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