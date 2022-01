Min SENSEO®-kaffemaskine larmer mere end normalt

For alle SENSEO®-maskiner se Afsnit A

For SENSEO® Switch se Afsnit B

Det er normalt, at SENSEO®-kaffemaskinen udsender en summende lyd, mens den brygger. Vibrerer din SENSEO®-kaffemaskine mere, og udsender den mere støj end normalt? Brug disse løsninger for selv at forsøge at løse problemet.