Afkalk din SENSEO®-kaffemaskine mindst hver tredje måned for at holde maskinen fri for kalk. Sørg for at anbringe pudeholderen i kaffemaskinen inden afkalkningen. Du kan finde detaljerede instruktioner i brugervejledningen, som blev leveret sammen med din SENSEO®-kaffemaskine.

Hvis ingen af disse trin løser problemet, skal du kontakte os for at få hjælp.