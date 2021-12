Brug en håndholdt støvsuger for at gøre det nemt at fjerne løst støv på skabe og bogreoler. Du kan derefter bruge en fugtig mikrofiberklud til at tørre overflader for at fjerne stædigt støv, som måske sidder fast i klistrede rester af eksempelvis rande fra kaffekrus. Hvis du bare bruger en tør klud, risikerer du at skubbe støvet rundt i stedet for at fjerne det.