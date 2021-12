Gulvtæppe er ikke kun et yndet sted for vores firbenede venner at tage sig en lur; det har også en tendens til at tiltrække dyrehår på magisk vis. Det er derfor vigtigt for enhver kæledyrsejer at vide, hvordan man kan fjerne hundehår fra gulvtæppe (eller fjerne kattehår fra gulvtæppe for den sags skyld!), før det kommer til at sidde fast. Prøv disse simple tricks til at fjerne kæledyrshår fra gulvtæppe.



Brug en støvsuger med høj sugeevne. Det bedste valg er en støvsuger særligt udviklet til at samle dyrehår som f.eks. Philips PowerPro Ultimate. Dens system med allergifilter fanger pålideligt dyrehår, støv og pollen, så den er perfekt til at holde en husstand med kæledyr hygiejnisk.

Brug en børste lavet af gummi. Når du finder hundehår, fjerner du det fra tæppet med en gummibørste. Bare kør den hen over tæppet, så klæber hårene sig fast til den.

Et par gamle nylonsokker eller -strømpebukser kan også fjerne dyrehår. Træk dem ned over dine hænder, og kør dine håndflader hen over tæppet. Hårene vil klæbe sig det ru nylon.



Når du får øje på katte- og hundehår overalt i tæppets fibre, kræver det mere arbejde at fjerne, end hvis du finder det på glatte gulve som flise-, laminat- og parketgulv.



På glat gulv er det bedst at tørre over med en fugtig klud med en moppe.

Når du bruger en fugtig klud til at fjerne dyrehår fra parketgulv, skal du passe på ikke at gøre det for vådt.