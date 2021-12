Det er nemt at lære, hvordan du bedst rengør en madras med de følgende trin.



Trin et: Lad din madras blive luftet



Rengøring af din madras bør starte med udluftning, hvilket nemt kan gøres ofte. I stedet for at rede din seng med det samme om morgenen, skal du folde din dyne tilbage og få din madras op at stå på siden. På denne måde kan støvmider ikke så nemt samle sig i din madras, og fugt kan fordampe. Dette forhindrer også mug og muggen lugt.



Trin to: Vask dit sengetøj

Efter du har luftet madrassen, skal du vaske dine lagner og dit sengetøj. Dette hjælper ikke kun med at rense din madras for støvmider ved at forstyrre deres miljø, men det holder også dit sengetøj hygiejnisk og blødt.



For at opnå de bedste resultater skal du vaske dit sengetøj en gang i ugen og dine madrasbeskyttere hver anden måned.



Nu vil vi i de næste trin vise dig, hvordan du selv sørger for en grundig rensning af din madras.



Trin tre: Fjern støvmider i din madras med støvsugning



Støvsug din madras ugentligt for at fjerne støvmider, skæl og hår. Dette er særligt vigtigt, hvis dine hunde eller katte sover i din seng og efterlader dyrehår overalt på dine bløde møbler eller hvis en person i din husstand har støvmide allergi. Med en kraftfuld ledningsfri støvsuger som eksempelvis SpeedPro Max kan du rense din topmadras og madras hurtigt og grundigt. Udover den kraftige sugeevne har støvsugeren et fladt mundstykke og LED-lys, hvilket betyder at du også kan gøre rent under din seng med den.



Trin fire: Rensning af madras med natron til fjernelse af pletter og lugt



Du kan selvfølgelig ikke proppe en hel madras i vaskemaskinen, men du kan fjerne pletter og lugt med natron. Ingen damprenser til din madras er nødvendig her. Her kan du se, hvordan en grundig rensning af din madras bør foregå ved hjælp af dette hjemmelavede middel, som inkluderer en fast bestanddel i dit køkkenskab.



Bekæmp pletterne med en tyk masse af natron og vand. Smør et tykt lag ud over pletten og lad det tørre i omkring en time, så det får lov til at virke og trække pletten ud af madrassen. Fjern derefter natronpulveret med din støvsuger.

Kraftige pletter kan fjernes med natron og eddike. Drys et lag af natron ud over pletten. Brug en sprøjteflaske til at sprøjte hvidvinseddike på pletten. Den kemiske reaktion med bobler, der pibler frem, betyder at pletten er ved at blive trukket ud. Lad det tørre, og fjern derefter resterne med din støvsuger.